五輕輸出印尼破局 中油：年底前完成拆遷

（中央社記者廖禹揚台北9日電）中油公司五輕搬遷印尼投資計畫宣告終止，中油今天表示，將立即啟動備案，以年底完成拆遷為目標，與先前曾談及單元設備或整廠輸出的廠商恢復協商。



中油五輕廠原規劃整廠輸出印尼，中油高層也在3月底赴印尼就第三方顧問公司提出的可行性評估報告，與印尼方商討。而中油今天發布新聞稿證實五輕輸出印尼計畫宣告終止。



中油表示，印尼國營石油公司Pertamina綜合考量五輕搬遷費用高，且效益不及新建輕裂廠，投資金額僅相差約3.52億美元，投資報酬率相差約2%。



此外，因兩者建設期程差異不大，若五輕搬遷遭遇其他爭議，恐使計畫時程延宕，且印尼廠址條件不利未來擴建，無法形成產業聚落，五輕50萬噸乙烯產量規模無法與目前國際100萬噸以上產能輕裂廠競爭，都不利印尼石化工業長期發展，因此雙方同意終止五輕搬遷印尼計畫。



中油副總經理畢淑蒨受訪表示，中油將立即啟動五輕備案，以五輕整廠出售、單元設備出售、部分設備移由內部工廠使用或公開標售等方式處理，目前已著手與3、4家過去曾接觸的外國廠商恢復協商。



中油五輕廠在2015年熄燈，並承諾現址居民在今年進行拆除工作，畢淑蒨表示，會以今年底拆遷完畢為目標，評估後續處置備案。（編輯：鄭雪文）1070409