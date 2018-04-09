立院初審 當沖降稅延至110年底

（中央社記者范正祥台北9日電）立法院財政委員會今天初審「證券交易稅條例第二條之二條文修正草案」，，經朝野協商獲致共識，當沖降稅措施延長3年8個月至民國110年年底。



中國國民黨籍立委曾銘宗等人提案主張當沖降稅延長5年。曾銘宗說，一年一年的降，就立法效益而言，不符成本。3年也太短，主張延長5年，並盼未來如有可能，能夠常態化。



民主進步黨籍立委王榮璋則是質疑，如果當沖降稅是一個刺激的措施，要到什麼程度才可以停止刺激？如果刺激成為常態，就變成不是刺激了？



金管會主委顧立雄主張，先觀察3年。他認為，當沖降稅如果可以促進價格發現、活絡市場，且沒有追漲殺跌、增加波動的狀況，就可以長久實施。



財政部長許虞哲強調，調降現股當日沖銷交易證券交易稅稅率屬提振股市活絡的短期措施，宜定期評估，適時調整。降稅措施期間不宜過長，以維持機動性及正當性。



許虞哲表示，行政院版延長現股當日沖銷降稅措施3年，有助適時評估政策效益及是否達成政策目標，並避免租稅優惠過度，影響賦稅公平。此外，最近一次我國景氣循環期間為35個月（約3年），延長降稅期間3年，可適當觀察近期經濟景氣下的政策效果。



草案審議處理過程，財政部長許虞哲等行政部門希望遵循行政院版當沖降稅延長3年，國民黨立委費鴻泰和賴士葆等人主張延長5年。最後採折衷，通過延長至民國110年12月31日，也就是延長3年8個月。



對於立法院初審通過當沖降稅延至民國110年年底，談及這項立法的效益，曾銘宗會後接受中央社記者訪問時指出，當沖交易有三種功能：投資、投機、避險。當沖交易會讓資本市場交易量能夠提高，也可以提高整個資本市場的流動性，也有助企業資本籌資功能更能發揮，投資人也可以利用當沖的交易進行投資及避險。



曾銘宗說，過去只延長1年，每一年處理一次，立法成本太高。這次採取折衷，行政院版本是延長3年，他的版本是延長5年，最後折衷結果是延長3年8個月。（編輯：黃國倫）1070409