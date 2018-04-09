夏日供電暫缺核二 台電估5、6月維持黃燈

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台電向原能會今天提出核二2號機再起動申請，在未納入核二2號機供電能力狀況下，4月中下旬供電稍嫌緊澀，但台電表示，若歲修機組都按時上線，5、6月都可維持供電吃緊黃燈。



核二廠2號機3月28日發生跳機意外後，台電公司今天向原能會提出綜合檢討報告申請再起動，原能會表示，將會同外部專家及原能會同仁組成專案審查小組，嚴謹審慎審查。



台電發言人徐造華表示，原廠技師來台協助完成相關分析與設備檢查，與台電先前研判跳機原因一致，為蒸氣旁通壓力控制系統參數調校未達最佳化，已修正完成；本次提出的綜合檢討報告中，也包括原能會指定的反應爐暫態重建分析。



核二2號機何時能再起動？徐造華說，會尊重原能會的審查時程，目前台電預估未來2個月的電力資訊，都未納入核二2號機的供電能力，除4月中下旬因部分機組歲修，供電較緊澀，備轉容量率約在5.2%至5.5%，亮供電緊戒橘燈（備轉容量率小於等於6%）外，5月到6月上旬能可維持6%以上的備轉容量率，亮供電吃緊黃燈（備轉容量率10%至6%）。



徐造華說明，目前歲修機組都會在5月陸續回歸供電行列，包括4月3日開始歲修的核三1號機，預計也會在5月17日上線。



徐造華表示，台電電力預估都已納入氣溫預測，若歲修機組按時程上線，應可應付夏季高峰需求，台電也會做好機組維護、調度工作，盡力保持供電穩定，若核二可再起動，勢必對電力供應穩定更有幫助。（編輯：楊凱翔）1070409