外資上週賣超百餘億 投信：貿易戰是變數

（中央社記者田裕斌台北9日電）根據台灣證券交易所統計，上週雖只有2個交易日，但外資賣超台股金額達新台幣109.33億元，投信表示，美中貿易戰再度浮上檯面，成為近期影響台股走勢的主要變數。



截至4月3日止，外資賣超台股799.38億元，總持股市值13兆3592.69億元，占全體上市股票市值的41.26%，較3月31日減少1621.91億元。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周博鰲亞洲論壇登場，中國大陸主席習近平將在10日發表主旨演講，是否將會就美中貿易摩擦有進一步的看法值得留意。



此外，美國將與加拿大和墨西哥進行北美自由貿易協定(NAFTA)談判，市場認為有機會出現進一步協商結果，由於市場仍充斥著許多政策不確定性，震盪恐成常態，加上本周開始企業陸續公布第1季財報，投資布局上建議可觀察具業績支撐的類股，另外如具漲價題材與高殖利率個股，仍然是值得留意的投資標的。



摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，美中貿易戰問題再度浮上檯面，成為近期影響台股走勢的主要變數，加上第2季向來為產業淡季，一旦市場出現任何訊息，都可能影響投資信心與指數。



葉鴻儒表示，根據統計，過去10年清明長假過後台股並未出現明顯變盤走勢，而是以上漲居多，且清明後5日台股上漲機率達7成、平均漲幅0.64%，後20日亦能維持6成上漲機率，平均漲幅躍升至2.04%。



由於目前台股處於空窗期，葉鴻儒認為，短線走勢主要仍視國際市場臉色，也要留意作夢行情結束，盤面將回歸基本面，反映企業業績，加上上市櫃企業陸續公布3月營收與第1季季報，財報績優生將成為資金焦點。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為友達1萬9426張、微星8984張、大亞4932張；外資上週在集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海5萬1968張、台積電1萬3298張、晶電1萬2405張。（編輯：鄭雪文）1070409