商辦需求強 南山頂樓每坪租金5000元新高價

（中央社記者韋樞台北9日電）外商房仲仲量聯行統計，今年北市A級辦公供給僅3棟大樓，需求強勁下，辦公空間去化極快，且明後年無新供給下，租金可望年增3%；其中南山廣場頂樓開價每坪5000元，創北市新高價。



仲量聯行今天進行第1季商用不動產市場分析，仲量聯行商業不動產協理劉建宇表示，位於台北市信義計畫區內的全新辦公大樓南山廣場正式釋出約3萬坪，帶動不少企業整合營運或大樓升級搬遷的需求，目前去化速度相當快。



劉建宇指出，南山廣場前兩週對頂樓700餘坪的辦公空間開價每坪新台幣4500元，但上週已調高到5000元，創下台北市新高價；已超過台北101大樓80樓以上開價每坪4500元到4600的水準，目前台北101大樓80樓以上空間幾乎全滿。



劉建宇說，第1季A級辦公室空間需求相強勁，扣除企業在A級辦公室間的搬遷，光是A辦的淨去化量就有8319坪，為6年來除業主自用外，單季去化量的次高，三棟主要商辦釋出─南山廣場、聯合報大樓、國泰民生建國大樓約5.6萬坪，僅次於2005年台北101大樓及其他大樓當時釋出約8萬坪的量。



究竟這些辦公空間需求何來？劉建宇分析，主要是來自人工智慧、虛擬貨幣、科技網通、金融業的成長；仲量聯行總經理趙正義認為，還有企業整合母公司與關係企業，以及金融業積極發展Fintech（金融科技）及無人智慧化服務，需要招募千名資安、資訊和法務相關人才所致，再加上企業為了提升形象和吸引人才，所以才遷往A辦大樓。



劉建宇表示，台北市A辦需求強勁，帶動第1季平均租金達每坪2678元，為8季以來新高，但偏偏2019年到2020年卻沒有新辦公大樓供給，估計在需求不變下，租金將每年上漲3%。（編輯：蘇志宗）1070409