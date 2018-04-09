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藍委指台股下市潮登陸掛牌 顧立雄：會去了解

發稿時間：2018/04/09 16:18

最新更新：2018/04/09 16:18

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（中央社記者范正祥台北9日電）國民黨籍立委曾銘宗今天在立法院財政委員會表示，聽聞有多家上市櫃公司準備下市前往中國大陸掛牌；列席備詢的金管會主委顧立雄說，沒接獲訊息，會請證交所及櫃買中心去了解。

曾任金融監督管理委員會主任委員的曾銘宗質詢時表示，中國大陸磁吸效應正在發酵醞釀，他以「震驚」二字形容聽聞多家上市櫃公司準備下市前往中國大陸掛牌，事關台灣產業命脈，必須正視。

曾銘宗說，現在KY類股上市有70家，上櫃有34家，合計104家；「知不知道這104家中，有很多家正在洽商怎麼樣到大陸掛牌？」

顧立雄答詢時表示，沒接獲這樣的訊息。

曾銘宗透露，前兩週為當沖降稅修法，有國內主要證券承銷商到他辦公室，得知國內前5大證券承銷商，幾乎每家都有客戶在詢問，怎樣辨理下市到中國大陸去掛牌？每家券商有3到5個客戶詢問。他還向一些沒到他辦公室的券商總經理求證，確認得到的答案都是真的。

顧立雄表示，沒接獲這樣的訊息，會馬上請台灣證券交易所和證券櫃檯買賣中心向券商了解。

曾銘宗進一步說，據了解，這些想下市的公司，有一招下市條件是準備先增加持股，以不符股東持股分散標準，然後股東會通過後再提報證交所、櫃買中心核備。

他說，想下市的公司不只KY股，還有國內集團股，希望金管會正視。事關台灣產業命脈，特別在這個場合報告，希望金管會提出整體性、結構性提升股市動能方案。

顧立雄表示，他對台股相當有信心，從相關資料看，上市櫃公司營收創新高、稅前淨利好、現金殖利率也高，表現亮眼。上市櫃公司如果要到中國大陸上市，要考慮特殊環境，包括外匯管制。

曾銘宗說，這講法是自我安慰，大陸市場有政策考慮與優勢。（編輯：林淑媛/李明宗）1070409

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