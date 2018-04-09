企業擬捨台股登陸掛牌 金管會初查沒這回事

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）中國國民黨籍立委曾銘宗、費鴻泰今天連袂指出，陸股磁吸效應發酵，多家券商都有好幾家客戶在詢問，如何從台股下市櫃轉赴陸股，根據金管會初步了解，沒有這回事。



曾銘宗在立法院財政委員會指出，國內主要證券商，尤其是前五大承銷商幾乎每家券商都有3到5家客戶詢問要如何辦理下市櫃，去大陸股市掛牌，讓他非常震驚。費鴻泰也指出，幾家券商都說有好幾家客戶擬下市櫃。



金融監督管理委員會主委顧立雄表示，沒有接獲這樣的訊息，並強調他個人對台股有信心，主因企業營收創新高、稅前淨利以及現金殖利率表現好，上市櫃公司表現相當亮眼，台股市場仍有其優勢，但企業登陸掛牌要考慮大陸的特殊環境，如外匯管制。



為了解是否有上市櫃公司擬下市櫃轉赴大陸掛牌，金管會證券期貨局已請台灣證券交易所以及證券櫃檯買賣中心調查國內多家券商，初步調查結果顯示，券商都回覆尚無客戶詢問下市櫃相關事宜。



證交所以及櫃買中心了解的券商包含元大證券、凱基證券、富邦證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、富蘭德林證券等。



同時，證交所也表示，企業若要主動下市櫃，依規定須先向董事會提出，經股東會同意，且同意的股數要達已發行股數的2/3以上，之後公司還必須在期間內依市價在市場收購流通在外股票。



另外，為活絡股市，金管會也推出多項措施包含吸引獨角獸或台商回台掛牌；推動TISA（台灣個人儲蓄投資帳戶）；吸引日資來台投資台股；年底前將檢討保險業投資台股的資本適足率（RBC）風險係數，考慮逆景氣循環以及調降類債券個股係數。（編輯：林興盟）1070409