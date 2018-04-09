新台幣連3貶創近1個月低 亞幣走弱拖累

新台幣9日一度貶值逾1角，但出口商逢高出脫美元，新台幣貶幅收斂，終場以29.209元兌1美元、貶值6.1分作收，匯價連3貶並創近一個月低。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北9日電）亞幣走疲，外資匯出，今天新台幣一度貶值逾1角，但出口商逢高出脫美元，新台幣貶幅收斂，終場以29.209元兌1美元、貶值6.1分作收，匯價連3貶並創近一個月低。



台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至16.43億美元。外匯交易員表示，今天台股表現強勢，但外資仍有小幅賣超，且在匯市也呈現匯出，加上亞幣普遍走弱，今天新台幣早盤一度重貶逾1角。但當新台幣貶至29.2元時，出口商隨即大舉拋匯，「新台幣很久沒有貶這麼多，對出口商來說機不可失」，因此新台幣貶幅收到壓抑，終場小貶6.1分作收。



展望新台幣後市，外匯交易員指出，美中貿易戰議題未歇，且美國上週經濟數據表現未如預期，導致美元走弱，但也帶給全球經濟環境不確定性，因此新台幣走勢難料，暫不脫區間震盪整理格局，後續則看外資與出口商動向、以及美元走勢而定。



新台幣兌美元今天以29.250元、重挫1.02角開出，但隨後貶幅緩步收斂；今天新台幣最高29.188元、最低29.279元，尾盤收29.209元，貶值6.1分。（編輯：楊凱翔）1060409