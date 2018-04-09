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國巨3月營收衝新高 首季破110億元攀新高

發稿時間：2018/04/09 17:20

最新更新：2018/04/09 17:20

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）國巨自結3月合併營收新台幣42.71億元，創歷年單月新高，第1季營收破110億元衝單季新高。法人估國巨業績看年增35%到40%衝新高，獲利可望逐季增加。

國巨自結3月合併營收42.71億元，較2月32.15億元大增32.8%，比去年同期23.72億元大增80.1%。法人指出，國巨3月營收衝上歷年單月新高。

累計前3月國巨自結合併營收首次突破110億元，來到110.25億元，較去年同期大增61.7%。國巨第1季營收創歷年單季新高。

國巨指出，客戶端需求持續成長、利基型產品擴產效益逐步顯現，3月單月營收再創歷史新高。

從區域表現來看，國巨表示，3月大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區出貨皆較2月增加。

從終端客戶來看，車用電子、工業用產品、手機通訊、經銷商通路、電子代工服務（EMS）、電腦相關產品及消費性電子產品需求，皆較2月成長。

展望後續營運動能，國巨表示，受惠高單價車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求持續成長、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺。

展望今年營運，法人預期今年國巨整體業績有機會突破460億元大關，可望較去年大幅成長35%到40%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。

法人指出，第2季開始，下游消費電子產品拉貨潮將展開，對供不應求的被動元件廠而言，預估產能將更緊俏，今年漲價題材仍將延續。

在產能布局，從積層陶瓷電容（MLCC）來看，國巨預期第3季到第4季月產能預估可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估9月的月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。(編輯：陳永昌)1070409

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