料中美將達成貿易協議 亞股收高

（中央社香港9日綜合外電報導）亞洲股市今天走高，因市場預期中國大陸和美國將會達成協議，對可能帶來災難性後果的中美貿易戰憂慮減緩。



法新社報導，美國總統川普表示將再對1000億美元中國商品加徵關稅後，北京當局強硬表示將奉陪到底，美股6日應聲大跌。



但美國期指今天走高，亞洲股市在早盤上下波動不定後終場收高。



日本東京股市上漲0.5%，香港股市攀漲1.3%，上海股市揚升0.2%，雪梨股市上揚0.4%。



新加坡股市上漲0.2%，首爾股市上揚0.6%，威靈頓股市揚升0.7%，台北、曼谷和雅加達也都收高。



川普數週前決定對進口鋼鋁課稅，之後又以中國竊取美國技術和智慧財產權為由，計畫對價值500億美元的中國產品課徵關稅。中國也不甘示弱，同樣準備對500億美元的美國產品徵稅。



外匯交易商萬達（OANDA）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）在報告中表示：「過去幾天貿易戰鬧得沸沸揚揚，現在我們等著瞧川普政府下一步怎麼走。」



有人認為川普在極受媒體關注的關稅議題上採取強硬態度，是與中國就協議討價還價的策略。



川普昨天發推文表示爭端將會平息，「中國將會拆除貿易藩籬，因為這才是正確作法」。



然而常認為關稅可能不會生效的白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）6日警告，宣布徵收關稅並不是一種談判策略。財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，白宮希望進行談判，且承認有爆發貿易戰的可能性。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1070409