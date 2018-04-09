3月出口300億美元創新高 第2季估續雙位數成長

（中央社記者邱柏勝台北9日電）3月出口逼近300億美元大關，創歷年單月新高，且今年第1季出口創下脫離金融海嘯以來次長擴張期，財政部統計處樂觀表示，第2季出口有望延續雙位數成長，優於主計總處預估的8.6%。



財政部今天公布3月出口299.9億美元，年增16.7%，擺脫2月因季節性因素造成的負成長，且增幅更創近半年最高，主要是全球景氣持續復甦，新興科技運用擴散，加上國際原物料上漲效應，以及對中國出口的電子零組件強勁回升等因素所致。



出口主要貨品中，包含電子零組件、機械、基本金屬及其製品等，3月出口皆創下歷年同期新高紀錄，其中電子零組件出口105.5億美元，年增18.7億美元或21.5%，重返百億元規模。財政部統計處處長蔡美娜表示，主因是高速運算、虛擬貨幣的需求上升，加上中國品牌手機的存貨調整告一段落，陸續啟動庫存回補，帶動電子零組件出口表現。



此外，3月機械出口24.3億美元，年增27.2%；基本金屬及其製品出口28.2億美元，年增18.6%，雙創連18個月正成長，「一路長紅」，動能延續性是各貨類中表現最佳。蔡美娜說，受惠自動化及智慧製造潮流，以及中國持續加碼半導體投資，供需狀況持續偏緊，帶動機械出口表現；至於基本金屬、化學品等，則是受供需情況改善跟價格條件有利等因素，帶動出口表現。



不過，光學器材3月出口年減3.4%，連2個月下滑，在出口主要貨品中表現相對疲弱。蔡美娜表示，主要是品牌廠備貨傾向保守，拖累電視面板價格持續下滑所致。



在主要出口市場方面，3月對主要國家與地區出口全面上揚，其中對中國大陸及香港出口134.4億美元，創歷年單月新高，占出口比重達44.8%，年增率則高達30.9%，是近13個月以來最大增幅。對日本出口20億美元，年增18.8%，同創歷年單月新高。



此外，3月對歐洲出口年增15.1%，表現亦佳，但對美國與東協出口分別年增4.3%、1.6%，相對較和緩。累計第1季對日本、中國、歐洲出口增逾1成，合計拉抬出口上升7.8個百分點，出口貢獻率74%。



蔡美娜表示，3月出口可用「春暖花開」形容，表現優於預期，帶動第1季出口成長達10.6%，比主計總處預測高出3.2個百分點，且在亞洲四小龍中，僅低於新加坡的12.1%，與南韓10.3%相當，更比香港9.8%來得好。



展望第2季出口表現，蔡美娜說，由於國際景氣處於復甦軌道，加上高速運算、物聯網、車用電子等新興科技應用持續延燒，目前看來國際間的貿易保護主義不致蔓延失序，第二季出口展望有機會比主計總處預測的8.6%還高，有機會續呈現雙位數正成長。（編輯：楊玫寧）1070409