主動下市櫃難度高 過去3年只有3件

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）由於主動下市櫃門檻高以及所費不貲，因此，企業主動申請下市櫃者罕見，根據金融監督管理委員會統計，過去3年上市櫃公司僅3家企業主動申請並成功下櫃。



為了解是否有上市櫃公司擬下市櫃轉赴大陸掛牌，台灣證券交易所以及證券櫃檯買賣中心調查國內多家券商，初步調查結果，券商都回覆尚無客戶詢問下市櫃相關事宜。



證交所了解的券商包含元大證券、凱基證券、富邦證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、富蘭德林證券等；另外，櫃買中心則是直接去電經營重心在中國大陸的F股公司，電訪公司多達數十家。



證交所以及櫃買中心都表達尚未接獲有企業詢問擬從台股下市櫃，但會持續追蹤密切注意，並提出積極對策。



另外，金管會也表示，企業主動下市櫃門檻高，要獲董事會或股東會已發行股數的2/3通過，且公司還要在期間內買回一定股份，需要龐大的資金才能在市場收購股份，因此，過去3年，主動申請並成功下市櫃的公司少之又少。



根據金管會統計，過去3年，沒有上市公司主動申請下市，另外，櫃買中心則有3件企業主動下櫃的案件，包含福登精密、三汰-KY、F*AS。



福登精密於105年1月4日起終止股票櫃檯買賣；三汰-KY因前董事長簡國濠驟逝，公司內部團隊接班不及，於106年8月1日起終止櫃檯買賣；F*AS則是第一家到台灣上櫃的日本企業，因在台灣的股價表現不佳，大股東決議終止台股掛牌，於105年3月24日起終止櫃檯買賣。（編輯：鄭雪文）1070409