美中貿易戰成出口最大變數 財政部緊盯

（中央社記者邱柏勝台北9日電）第1季出口優於預期，但財政部表示，美中貿易對峙若持續擴大或僵持不下，將干擾國際貿易秩序，壓低全球貿易成長，進而成為台灣出口的最大變數，會持續追蹤與關注可能的衝擊。



財政部今天公布3月出口299.9億美元，年增16.7%，創近半年最大增幅；第1季出口797.4億美元，年增10.6%，續創歷年同期新高水準，且連6季雙位數成長，表現遠優於主計總處預期。



財政部統計處處長蔡美娜表示，由於出口有「定錨效應」，第1季出口已優於預期，可望上修第2季出口表現。4月因工作天數少，出口規模將較3月下滑，但去年4月出口規模僅約243億美元，基期較低，因此今年4月出口仍有機會成雙位數成長。



然而，美中貿易戰一觸即發，外界擔憂將影響台灣出口表現。對此蔡美娜表示，美國最近才公布新的對中國制裁清單，總共公布1000多項，台灣也難免受到波及，不過經濟部已做過評估，原先最擔心的筆電、手機、平板電腦等資通訊產品，還有積體電路等出口主力，這次都沒納入制裁清單，因此初步觀察後認為，整體衝擊會比原先預估來得低。



蔡美娜補充，本次美對中制裁清單中，最多的是機械類產品，但台灣去年外銷中國大陸的機械類產品約83億美元，占出口比重2.6%，且當中絕大部分都是在中國大陸當地使用，屬於加工後出口美國的「中間財」比重相當低。



此外，蔡美娜表示，中國與台灣在機械產品上有很強的競爭關係，台灣機械產品競爭對手50%來自國內，25%為中國大陸業者，比日韓與歐美業者來得高，因此短期內應會有轉單效應。不過她坦言，產業網絡錯綜複雜，個別廠商不能一概而論，所以確切影響為何，目前仍沒辦法做最終確定與盤整。



蔡美娜說，美中貿易對峙如果持續擴大或僵持不下，難免干擾國際貿易秩序跟活動，會壓低全球貿易成長，成為台灣今年出口最大變數。不過美國在公布制裁清單後，按照行政程序會有2個月意見諮詢期，也許跟中國會有一些溝通或磋商談判，最後定調要到5月底才知道，財政部會持續追蹤關注後續與可能的衝擊。（編輯：林興盟）1070409