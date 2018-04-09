小米鴻海續合作 印度設第三廠生產手機

（中央社記者康世人新德里9日專電）在印度智慧型手機市場拿到市占率第一的小米，今天宣布與鴻海合作，在印度設立第三座工廠生產手機，並合設小米在印度首座具表面黏著技術（SMT）的印刷電路板（PCB）工廠。



印度政府從4月起調高智慧型手機零組件關稅，迫使更多手機廠商支持總理莫迪的「來印度製造」（Make in India）政策，在印度生產手機零組件。小米9日也宣布加倍投資「來印度製造」。



小米全球事業副總裁兼小米印度分公司總經理詹恩（Manu Jain）表示，2015年，小米透過加入「來印度製造」計畫來擴大小米對印度市場的承諾；今天，小米又在印度設立第3間工廠，以及首間具備表面黏著技術的印刷電路板的工廠，深化對印度市場的承諾。



小米證實，小米的第3間工廠仍與鴻海集團合作，工廠設在橫跨安德拉省（Andhra Pradesh）斯里市（Sri City）工業園區和坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府清奈的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）新工業園區。



小米9日在新德里舉辦首次的供應商高峰會，有超過50家的全球智慧型手機供應商與會。



小米強調，與合作伙伴將為印度帶來額外1500億盧比（新台幣約675億元）的投資，創造5萬個工作機會。



小米指出，鴻海在印度的工廠雇用了超過1萬人，95%是女性，負責所有組裝工作；設立新工廠後，很快在工廠營運時間內，每秒將可生產2支智慧型手機。



印刷電路板是整支智慧型手機成本中的重要一環，在印度政府不斷提高手機零組件關稅下，小米盼2018年第3季，將印刷電路板全改由在印度本地製造。（編輯：屈享平）1070409