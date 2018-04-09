寶成私有化寶勝破功 維持在香港上市

（中央社記者韋樞台北9日電）寶成工業擬透過子公司依百慕達公司法所定的協議計畫方式，私有化在香港上市的寶勝國際(控股)，結果今天遭香港法院會議駁回協議計畫，這項私有化計畫破功。



寶成工業董事長詹陸銘今年1月21日曾在證交所記者會宣布，將支付現金港幣109億元(約新台幣410億元)，買進轉投資寶勝國際控股公司所有股權。



寶成工業是為了簡化集團架構與策略發展考量，擬透過寶成工業持股100%子公司Wealthplus Holdings Limited（Wealthplus）依照百慕達公司法所定的協議計畫（Scheme of Arrangement）方式私有化寶勝國際（控股）有限公司。



寶成工業今晚發布重大訊息，私有化過程中必須經過法院會議和股東特別大會的通過，結果今天股東特別大會通過批准了這項協議計畫，但法院會議卻未通過批准這項協議計畫而失效，私有化過程遭阻攔，私有化計畫將不會被執行。



寶成工業指出，Wealthplus公司將不會取得寶勝國際100%股權，寶勝國際照樣在香港聯交所維持上市地位；Wealthplus也不會變更寶成工業原來間接持有寶勝國際的股權，且不會因此增加與變更寶成工業原間接透過寶勝國際對大陸投資金額。



寶成工業表示，寶成工業持股49.99%的子公司─裕元工業公司在今年3月16日股東特別大會決議出售寶勝國際股份一事不會再進行，裕元工業也將不會派付特別股息。（編輯：楊凱翔）1070409