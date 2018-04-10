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美股走高 台股上攻季線可期

發稿時間：2018/04/10 07:58

最新更新：2018/04/10 07:58

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美股走高，台股9日收復短期均線，逼近季線。法人表示，若量能持續穩健，台股上攻季線可期。

美股9日走高，但晚盤傳出川普私人律師遭調查的突發新聞，使漲幅縮小。

道瓊工業指數上揚46.34點或0.19%，以23979.10點作收。標準普爾指數小漲8.69點或0.33%，收在2613.16點。科技股那斯達克指數漲35.23點或0.51%，收6950.34點。

台股9日在長假過後的第一個交易日，演出開高走高亮麗行情，其中受惠風電概念的傳產龍頭股表現凸出，加權股價指數終場上漲72點、漲幅0.67%、收在10893.53點、成交值新台幣1303.99億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超9.23億元。

法人表示，清明連假後台股人氣逐漸回籠，量能增溫，從技術面來看，週KD呈現偏多趨勢，台股收復5日均線約10885點和10日線約10879點，大盤短期均線糾結，若量能持續穩健，台股上攻季線約10902點可期。

根據台灣證券交易所統計，上週雖只有2個交易日，但外資賣超台股金額達新台幣109.33億元。投信表示，美中貿易戰再度浮上檯面，成為近期影響台股走勢的主要變數。

3月出口逼近300億美元大關，創歷年單月新高，今年第1季出口創下脫離金融海嘯以來次長擴張期，財政部統計處9日表示，第2季出口有望延續雙位數成長，優於主計總處預估的8.6%。

亞幣走疲，外資匯出，新台幣9日一度貶值逾1角，但出口商逢高出脫美元，新台幣貶幅收斂，終場以29.209元兌1美元、貶值6.1分作收，匯價連3貶並創近1個月低。(編輯：趙蔚蘭)1070410

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