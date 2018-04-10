美股震盪 投信：台股若站穩11000點將翻多

（中央社記者田裕斌台北10日電）美股隨著美中貿易戰的進度而劇烈震盪，投信預估，台股近期走勢也相對波動，不過若能站上11000點，將對後市有正面助力。



美國總統川普8日發布推文指出：「無論貿易爭議如何演變，習近平主席與我一直都是朋友。中國會取消貿易障礙，這樣做是對的」，外界認為雙方緊張情勢可望降低；美股也因而出現大漲，4大指數漲幅一度都超過1%。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判影響全球股市震盪，預計近期台股走勢也較為波動，第2季科技股可望淡季不淡；此外，因應新的會計準則將於明年上路，金融股可望在今年上半年提前認列資產，將有助於推升獲利，傳產的穩定殖利率，也具吸引力。



廖哲宏指出，台股從前波高點至今走勢，有出現頭肩底型樣，目前處於右肩位置，如能突破站穩11000點頸線位置附近，將對台股後市有正面助力；若從外資期權部位合計來看，多單如能持續，到4月18日結算前，應可先正面看待台股。



廖哲宏認為，電子股仍看好雲端伺服器、車用電子、3D感測、半導體(ASIC)、電子原物料(記憶體/被動元件/矽晶圓)等；傳產部分則看好工業自動化、提供穩定現金殖利率的水泥與營建類股，還有與中國大陸消費升級相關的醫療保健和食品。



廖哲宏分析，美中貿易戰的不確定性將拉抬全球市場波動，不過全球景氣持續擴張，加上科技創新能力，仍可望持續推動今年股市動能。(編輯：趙蔚蘭) 1070410