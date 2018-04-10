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北市信義區商辦愈貴愈搶手 敦北敦南去化慢

發稿時間：2018/04/10 08:53

最新更新：2018/04/10 08:53

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（中央社記者韋樞台北10日電）外商房仲調查第一季北市商辦需求動能大增，特別是信義區新辦公大樓租金愈貴搶得愈兇，但敦南及敦北A辦大樓空置率增加，空間去化不增反減。

仲量聯行調查第一季北市主要A級辦公大樓市場的變化，在位於民生東路和建國北路口的國泰民生大樓，以及信義區的南山廣場和聯合報大樓，共新增約5.6萬坪空間供給下，帶動不少欲整合營運和擴展業務的企業搬遷進駐，推升租金愈來愈貴。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，第一季信義區A辦空置率在新大樓供給下，空置率達12.1%，比去年第4季上升5.2個百分點，也比去年同期上升3個百分點；不明瞭者以為空置率上升代表景氣不好、企業營運不佳，較不願花錢升級辦公室，以致空置率上升。

趙正義指出，實則是企業母公司正在整合關係企業，欲將集團置於同一棟樓便於管理營運，因此正在仔細評估這些新的大樓、搬遷等事宜，以因應未來新的營運增長；光是第一季信義區A辦淨去化(由別處搬來、B辦升級)即高達1萬3692坪，勝過台北市其他任何一區，顯得愈貴搶得愈兇的情勢。

相對的，敦北和敦南的A辦租戶不是遷往信義區，就是遷往非核心區(內湖、南港)，第一季敦北A辦空置率達14.1%，比去年第4季上升7.3個百分點，也比去年同期增加9.9個百分點，淨去化不增反減少6503坪；第一季敦南A辦空置率7.9%，比去年第4季上升2.8個百分點，也比去年同期增加2.6個百分點，淨去化減少3553坪，顯示敦北和敦南A辦的空置面積增加，有待加速去化。

趙正義認為，北市主要商業區今年新增供給A辦空間5.6萬坪，在企業租戶搬遷和新租戶進駐的需求帶動下，目前已去化約2.8萬坪，未來去化速度會愈來愈快，相對的，部分舊大樓在原租戶遷離、空置率增加後，將面臨大樓更新的局面。（編輯：李信寬）1070410

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