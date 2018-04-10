和大Q1營收衝新高 Q2可望再拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結3月合併營收新台幣6.3億元，創歷史單月新高，第一季營收衝單季新高。法人預估和大4月業績可再創新高，第二季業績有機會再創新高。



和大自結3月合併營收6.3億元，較2月5.08億元成長24.14%，比去年同期6.09億元增加3.56%。和大3月營收創歷年單月新高。



和大3月大部份客戶需求穩健向上，加上嘉義大埔美廠第一期4條AI智能化工業4.0生產線挹注業績；累計今年前3月和大自結合併營收17.68億元，較去年同期16.99億元成長4.02%，創歷史單季新高。



展望第2季，法人預估和大4月業績可再創單月新高，第二季業績可再創歷史單季新高。



因應AI智慧化生產趨勢，和大投資成立聚大智能科技，聚大公司未來規劃成為CPS系統平台，除了為和大建置智能化生產線，也規劃協助供應商全部同步進行AI智能化產線，讓全面供應鏈達成生產AI智慧化，AI智慧產業化。



和大指出，未來聚大公司將結合歐特加、整技等機器人系統公司，以及日本廠商不二越、安川及發那科等機械手專業廠，建立全智慧化生產環境。



在產能布局，和大嘉義大埔美廠從建廠初期規劃成為AI智能生產線，現有委外建置4條AI智能化生產線。未來除了協助供應鏈廠商外，和大在嘉義園區的模式將擴散到14條AI智能化產線，目標讓和大及所有供應鏈達到工業4.0 AI智能化生產，迎接全球電動車大廠訂單。（編輯：張均懋）1070410