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不只離岸風電 上緯風機葉片化學材料銷陸

發稿時間：2018/04/10 09:55

最新更新：2018/04/10 09:55

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（中央社記者潘智義台北10日電）離岸風電及化工業者上緯投控董事長蔡朝陽表示，除了在台灣建置離岸風電風場，也生產風機葉片的化學材料，不但已商轉的風機用到自家材料，還外銷中國大陸。

蔡朝陽說，自2007年開始銷售風機葉片化學材料至中國大陸，賣給當地風機葉片製造商，以當時的市場來看，中國大陸有超過1800座陸地風機，即超過1萬4千片的風機葉片的市場規模，前景相當看好。

他指出，因為當時中國大陸沒有其他風機葉片化學材料商，所以上緯把握了最佳進入市場時機。中國大陸在2015年風機裝機量非常大，主要安裝在大西北沙漠地帶。

不過，他解釋，中國大陸2015年大量裝置風機同時，也發現接收電力的電網接納能力不足，無法完全與風機配合，產生所謂的「棄風現象」，但接下來這幾年已經改善很多。

蔡朝陽強調，台灣力推離岸風電，政府鼓勵本土的上下游供應鏈廠商參與，因此，上緯除建置離岸風電的風場之外，也積極投入風機葉片的化學材料市場。

另外，上緯建置海洋風電的風場位於苗栗縣海岸約2至6公里處，分為兩階段開發，第一階段兩部4MW（百萬瓦）風機已於2016年10月安裝，並於2017年4月正式啟動商轉；第2階段20部6MW風機，預計2019年施工，年底併聯發電，總發電容量128MW。

上緯規劃海能風電，位於苗栗外海5號、6號潛力場址，發電容量300MW至500MW，預計於2020年完成建置。

上緯位於彰化外海的海鼎風電3座風廠距彰化縣海岸38到62公里，開發總容量預計1900到2000MW；在取得相關許可後，海鼎離岸風力發電計畫第一座風場預計2021年完工。(編輯：趙蔚蘭)1070410

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