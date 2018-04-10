台股盤中收復季線 站上10940點

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台股盤中收復季線，站上10940點整數關卡。法人表示，台股走勢相對健康，大盤偏多看待，不過須留意部分生技、風力發電類股可能漲多拉回。



台股今開低後反彈翻紅，大盤重新站回10900點大關，盤中收復季線約10904點，進一步站上10940點整數關卡。



到10點20分，台股加權指數來到10927.85點，上漲34.32點，漲幅0.32%，成交值新台幣606.76億元。電子股盤中漲0.51%，金融股漲0.35%。



蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電盤中來到247元，漲0.82%，鴻海來到87.3元，小跌0.1%，股王大立光來到3160元，漲5.3%。



主要電子權值股日月光來到42.75元，跌0.5%。聯發科盤中來到328元，漲0.15%。



金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤上整理。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中指數穩健，早盤開低後拉抬，走勢相對健康，預估今天量能在1300億元左右。



簡伯儀指出，部分權值股表現強勢，相對OTC櫃買指數延續昨日偏弱趨向，顯示部分中小型股有獲利調節的跡象，短線建議保守操作。



此外，部分生技、風力發電類股出現正乖離，須留意短線可能會有漲多拉回走勢。整體來看，大盤仍可偏多看待。(編輯：趙蔚蘭)1070410