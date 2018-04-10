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大立光領軍反攻 光學股全面翻揚

發稿時間：2018/04/10 11:28

最新更新：2018/04/10 11:49

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股王大立光10日帶領光學族群集體反攻。（中央社檔案照片）股王大立光10日帶領光學族群集體反攻。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北10日電）股王大立光來到新台幣3000元關卡後，進入3000元捍衛戰展開強勁反彈，帶領光學族群集體反攻，在生技、風電族群拉回修正之際接手演出，引領台股持續多頭格局。

今天盤面強弱翻轉，昨天最弱的光學股今天在大立光領軍下展開反攻，捍衛3000元關卡意味濃厚，大立光盤中漲幅超過6%，帶領光學族群集體反攻，包括佳凌、玉晶光盤中漲幅都在7%以上，亞光、先進光漲幅超過4%，新鉅科、聯一光、華晶科、今國光等漲幅也有2%以上。

大立光3月合併營收新台幣31.42億元，月增41.72%，較去年同月衰退13.41%；累計前3月合併營收88.77億元，較去年第4季合併營收160.88億元減少44.82%，較去年同期衰退17.86%。大立光表示，由於仍處於產業淡季，目前4月看起來跟3月差不多。

大立光將於4月12日舉行法人說明會，公布第1季財報，由於產業進入淡季，加上iPhoneX銷售不佳，大立光首季營收表現平淡，法人看淡大立光營運前景，紛紛調降目標價，使得大立光股價連番破底，昨天碰觸到3000元整數關卡，續創波段新點，壓抑光學類股走勢。

台股維持高檔震盪，股王大立光卻頻頻破底，市場期待法說會後能讓大立光正式落底；不過，外資認為短期月營收年增率何時轉正將觀察指標之一。

由於2018年相機鏡頭規格升級放緩已是市場共識，法人認為規格升級速度放緩對大立光的優勢保持較不利，相對對於玉晶光則是利多，有助拉近光大立光距離。

至於車載鏡頭部分，業界預估真正爆發點會在2020年，車載市場的成形需要時間蘊釀，大立光在車載鏡頭布局以鴨子滑水方式進行，其實已占有一定的份額，只是相對智慧型手機規模顯得相對小很多。（編輯：蘇志宗）1070410

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