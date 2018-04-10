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台彩拓展新市場 訴求不會中也有獎

發稿時間：2018/04/10 11:31

最新更新：2018/04/10 11:31

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（中央社記者田裕斌台北10日電）台灣彩券睽違3年推出電腦型彩券新遊戲「雙贏彩」，即將在23日正式開賣，拓展新市場。新彩券從1至24中任選12個號碼，只要全中或全沒中，都可中得頭彩新台幣1500萬元。

台彩總經理蔡國基今天宣布，雙贏彩每注50元，週一到週六天天開獎，從1至24中任選12個號碼，只要全中或全沒中，都可中得頭彩1500萬元；只中1至3個號碼或9至11個號碼也有獎金，整體中獎率約1/26，預估可挹注今年業績約50億元。

蔡國基表示，雙贏彩採固定制獎金，對中11個號碼或1個號碼，即可中二獎10萬元；中10個號碼或2個號碼，則有500元獎金；至於中9個號碼或3個號碼，也有100元獎金。

蔡國基認為，雙贏彩顛覆過去買彩券就是以「中」為核心的思考，讓以往覺得「自己都不會中」的彩迷燃起希望，可望吸引過去不常買彩券、老覺得不會中，甚至從未買過彩券的族群成為投入彩券市場的新血。

台彩今天也推出2款新的刮刮樂「鑽很大」及「聚寶盆」。其中「鑽很大」面額500元、頭獎500萬元；「聚寶盆」則是面額100元，頭獎100萬元，是目前低價刮刮樂中，頭獎金額最高者。

蔡國基透露，今年2月2日大樂透在台東開出頭彩1.02億元，由1人獨得，但中獎人至今仍未出面領獎，若在5月2日前未領獎，獎金將會充公。（編輯：張良知）1070410

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