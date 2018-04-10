上海商銀配息1.8元 首家突破銀行法上限

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）上海商銀去年獲利飆新高，達212.08億元，每股盈餘超過3元，且法定盈餘公積超過資本額，擬配發1.8元現金股利，成為國內首家突破銀行法對現金股利設下1.5元天花板的銀行。



上海商業銀行去年獲利創新高，稅前盈餘新台幣212.08億元，每股盈餘3.04元，董事會3月底通過配發現金股利1.8元，並訂6月15日召開股東會，承認106年度盈餘分配案等。



根據銀行法第50條規定，銀行法定盈餘公積未達資本總額前，其最高現金盈餘分配，不得超過資本總額的15%，也就是，銀行法定盈餘公積未超過資本額前，現金股利的發放不得逾天花板的1.5元。



也因此，上海商銀、京城銀行等多家獲利表現亮眼的中小銀行，近年股利政策多半採現金股利上限1.5元，搭配些許的股票股利。



而上海商銀去年底法定盈餘公積為441.17億元，正式超越股本的407.91億元，為國內首家法定盈餘公積超越資本額的銀行，上海商銀董事會因而日前決議配發現金股利1.8元。若以上海商銀9日興櫃股價的34.43元計算，股息殖利率為5.2%。



上海商銀目標2020年前，各項業務成長6%到8%，獲利每年成長7%，另外，去年股東會通過授權董事長適機申請股票上市。（編輯：黃國倫）1070410