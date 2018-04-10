/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone 8大谷翔平島根地震
>rss

報稅前看過來 會計師提今年6大報稅變革

發稿時間：2018/04/10 12:52

最新更新：2018/04/10 13:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
報稅季將來臨，會計師提出6大報稅變革。圖為民眾前往繳交報稅資料。（中央社檔案照片）報稅季將來臨，會計師提出6大報稅變革。圖為民眾前往繳交報稅資料。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北10日電）報稅季來臨，會計師提出6大報稅變革，其中因CPI累積增幅已達3%，免稅額、課稅級距與退職所得課稅門檻皆調高；此外納保法上路後，基本生活費將不課稅；及公益出租人可享租稅優惠等。

安侯建業（KPMG）會計師游雅絜表示，現行法令規定，所得稅免稅額及課稅級距，遇消費者物價指數（CPI）較上次調整年度指數上漲累計達3%以上時，將按上漲幅度調整。因此民眾申報106年度綜所稅時，免稅額已從新台幣8萬5000元調升至8萬8000元。

此外，課稅級距也分別調高，例如原先所得淨額在52萬元以下，適用所得稅率為5%，今年報稅則調高為54萬元以下適用稅率為5%；超過54萬元、121萬元以下，適用稅率12%；超過121萬元、242萬元以下，適用稅率20%；超過242萬元、453萬元以下，適用稅率30%；超過453萬元、1031萬元以下，適用稅率40%；超過1031萬元者，適用稅率45%。各稅率級距調幅分別為2萬元、4萬元、7萬元、13萬元及31萬元。

而為配合「納稅者權利保護法」上路，基本生活費將不課稅，因此民眾在申報106年度綜合所得稅時，如果家戶「基本生活費所需費用（每人16.6萬元）」超過所得稅法規定免稅額、一般扣除額及薪資所得特別扣除額合計數，得自綜合所得總額中減除。

舉例來說，納稅義務人一家6口，與配偶中僅一人有收入，年薪為150萬元，另扶養2名未成年子女及2位年滿70歲直系尊親屬，其基本生活費為99.6萬元（16.6X6=99.6），採標準扣除額後相關扣免額為92.4萬元，則納稅義務人可自綜合所得總額中減除7.2萬元（99.6-92.4=7.2）。

另外，因應新版住宅法上路，房屋所有權人出租房屋做公益使用，或租給領有政府租金補貼的承租人，每屋每月可享有最高1萬元租金免稅額度，再檢具扣除必要損耗及費用後的餘額為租金所得；如未能檢具確實證據者，可依收入的60%計算。（編輯：蘇志宗）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP