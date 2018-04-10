報稅前看過來 會計師提今年6大報稅變革

報稅季將來臨，會計師提出6大報稅變革。圖為民眾前往繳交報稅資料。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北10日電）報稅季來臨，會計師提出6大報稅變革，其中因CPI累積增幅已達3%，免稅額、課稅級距與退職所得課稅門檻皆調高；此外納保法上路後，基本生活費將不課稅；及公益出租人可享租稅優惠等。



安侯建業（KPMG）會計師游雅絜表示，現行法令規定，所得稅免稅額及課稅級距，遇消費者物價指數（CPI）較上次調整年度指數上漲累計達3%以上時，將按上漲幅度調整。因此民眾申報106年度綜所稅時，免稅額已從新台幣8萬5000元調升至8萬8000元。



此外，課稅級距也分別調高，例如原先所得淨額在52萬元以下，適用所得稅率為5%，今年報稅則調高為54萬元以下適用稅率為5%；超過54萬元、121萬元以下，適用稅率12%；超過121萬元、242萬元以下，適用稅率20%；超過242萬元、453萬元以下，適用稅率30%；超過453萬元、1031萬元以下，適用稅率40%；超過1031萬元者，適用稅率45%。各稅率級距調幅分別為2萬元、4萬元、7萬元、13萬元及31萬元。



而為配合「納稅者權利保護法」上路，基本生活費將不課稅，因此民眾在申報106年度綜合所得稅時，如果家戶「基本生活費所需費用（每人16.6萬元）」超過所得稅法規定免稅額、一般扣除額及薪資所得特別扣除額合計數，得自綜合所得總額中減除。



舉例來說，納稅義務人一家6口，與配偶中僅一人有收入，年薪為150萬元，另扶養2名未成年子女及2位年滿70歲直系尊親屬，其基本生活費為99.6萬元（16.6X6=99.6），採標準扣除額後相關扣免額為92.4萬元，則納稅義務人可自綜合所得總額中減除7.2萬元（99.6-92.4=7.2）。



另外，因應新版住宅法上路，房屋所有權人出租房屋做公益使用，或租給領有政府租金補貼的承租人，每屋每月可享有最高1萬元租金免稅額度，再檢具扣除必要損耗及費用後的餘額為租金所得；如未能檢具確實證據者，可依收入的60%計算。（編輯：蘇志宗）1070410