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製造業106年營收年成長5% 創歷年次高

發稿時間：2018/04/10 13:53

最新更新：2018/04/10 13:53

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（中央社記者廖禹揚台北10日電）全球經濟穩定復甦，經濟部統計製造業去年第4季營收逾新台幣7.5兆元，年增6.2%，連續5季正成長；民國106年營收累計逾26.7兆元，年增5%，為歷年次高。

經濟部統計處今天公布106年第4季製造業投資及營運概況調查，製造業第4季營業收入7兆5280億元，年增6.2%，呈現連續5季正成長；累計全年營收26兆7160億元，年增5%，歷年排名第2。

其中，電腦電子及光學製品業去年第4季營收達2兆9417億元，創下歷年單季新高，主因國際行動裝置大廠推出新機，激勵買氣，帶動組裝代工廠營收增加，年增9.4%。

同樣創下歷年單季新高的業別還有機械設備業，受惠於滾珠螺桿、線性滑軌及智慧自動化設備需求攀升，去年第4季營收2815億元，年增13.8%。

在固定資產增購部分，製造業去年第4季投入3202億元，較105年同季投資高峰年減3.6%，但較去年第3季回增38.3%；其中以機械設備增購2868億元最多、占89.6%，房屋及營建工程達307億元居次。

觀察各業別投資狀況，電子零組件業去年第4季增購2050億元最多，但因半導體業者從105年下半年進入設備裝機高峰，並擴建廠房，拉高比較基期，呈年減9.2%。

值得注意的是，電腦電子及光學製品業增購159億元，年增112.8%，主因部分業者與面板廠合作增加設備投資，加上自動化檢測廠及網通設備商擴增廠房及設備；全年累計增購441億元，為近5年最高。

統計處認為，高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴增，可望減少半導體相關供應鏈淡季效應，加上全球景氣穩健成長推升國際油價、鋼價，有助塑化及鋼鐵營收走揚，雖預估今年第1季製造業進入傳統淡季，營收將較去年第4季下滑，年增率仍可望維持正成長；新興科技應用擴增，半導體廠商機及擴大國內先進製程投資，也有助今年第1季固定資產增購動能。（編輯：張良知）1070410

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