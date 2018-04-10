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核二2號機再轉審查 原能會設專區供查詢

發稿時間：2018/04/10 13:57

最新更新：2018/04/10 14:06

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核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者朱則瑋台北10日電）台電公司已提出的核二2號機再轉申請資料，原能會今天表示，將找6名外部委員加入審查，並在網站設再轉案專區，提供最新審查狀況、進度等資料，讓社會大眾可以即時了解。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。

原能會9日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。

原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，為了資訊公開，已在原能會官網設立「核二廠2號機再起動」專區，並公布管制說明及審查委員名單資料，另外，也要求台電基於資訊公開法精神，提供申請文件資料可公開版本，即時公布於專區，之後會持續增加、更新相關管制資訊。

李綺思指出，這次參與的6名外部委員主要來自電機、儀控、核工、熱能等專長項目，之後將會陸續召開會議討論再轉案，並實際到現場勘查，絕對會審慎審查台電所提的綜合檢討報告，在確認台電公司已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。（編輯：黃國倫）1070410

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