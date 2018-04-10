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台股收復季線 月線得而復失

發稿時間：2018/04/10 14:04

最新更新：2018/04/10 14:04

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台股收復10900點和季線，月線得而復失。法人表示，大盤從題材股轉向業績股，第2季進入淡季，台股上攻11000點大關有壓，不易克服，短線台股區間整理。

台股今天開低拉抬翻揚，盤中最高來到10975點，收復10900點大關、季線約10904點，一度收復月線約10948點。尾盤電子漲幅收斂，台股月線得而復失。

台股加權股價指數終場收在10927.18點，上漲33.65點，漲幅0.31%，成交值新台幣1414.34億元，電子股漲0.32%，金融股漲0.8%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收在245.5元，小漲0.2%。鴻海終場收在87元，小跌0.4%。股王大立光終場收在3250元，大漲8.3%。日月光收平盤43元。聯發科收在327元，跌0.15%。

金控股國泰金收平盤53元，富邦金收在51元，漲1.39%，中信金收在21.05元，小漲0.24%。

兆豐國際投顧指出，美股9日開高走高，尾盤漲幅縮小，美國總統川普私人律師遭調查的突發新聞，對台股影響不大。3月營收表現不錯的個股，股價表現不錯，相對近期強勢的風力發電與生技族群，走勢回檔，顯示大盤從題材股轉向業績股。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，第2季進入淡季，台股上攻11000點大關有壓，不易克服，短線台股可能在11000點和10750點區間整理。(編輯：趙蔚蘭) 1070410

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