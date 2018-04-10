住商：手機APP預約看屋已是買方主流

（中央社記者韋樞台北10日電）現代人利用網路先選屋再看屋的情形非常普遍，住商機構統計，3月起潛在買方成長，且多利用手機APP先選屋過濾，預約看屋量較2月增長157%，顯見行動看屋已是目前買方看屋主流。



住商機構統計3月潛客量後發現，整體相較2月成長60%，甚至比去年同期增加一倍，在類型上成長最多分別是買屋委託年增183%，賣屋委託年增158%。



統計還發現，手機流量較2月成長48%最多、電腦（PC）流量成長13%，透過手機APP預約看屋更成長157%，顯見行動看屋已經是目前買方看屋主流。



住商機構行銷企劃處協理林如珊表示，行動裝置將是未來牽動房仲業作業模式的重要關鍵，雖然目前仍無法隨看隨買線上購屋，但網路平台提供隨選隨比，能大幅減少購屋人看屋時間，購屋更有效率，網路看屋未來成長最快速，值得房仲品牌挹注更多資源協助成交。



住商機構告訴中央社，購屋人利用手機APP設定後，可以更快集中在自己喜歡的區域和價格帶，減少瀏覽網路挑屋的時間，一旦相中少數幾棟房屋後便可預約，電腦系統會派送訊息給各地區據點，並指定房仲經紀人與客戶聯絡安排時間實體看屋，加快成交速度。



住商分析透過手機APP看屋的區域，以台北市36.6%、高雄市13.4%與新北市11.0%占比最高；產品別以住宅占52.6%最多，價格帶以新台幣800萬元以下，及800萬元到1200萬元兩大價格帶最受買方關注。（編輯：張均懋）1070410