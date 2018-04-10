/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone 8大谷翔平葉俊榮島根
>rss

住商：手機APP預約看屋已是買方主流

發稿時間：2018/04/10 14:44

最新更新：2018/04/10 14:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北10日電）現代人利用網路先選屋再看屋的情形非常普遍，住商機構統計，3月起潛在買方成長，且多利用手機APP先選屋過濾，預約看屋量較2月增長157%，顯見行動看屋已是目前買方看屋主流。

住商機構統計3月潛客量後發現，整體相較2月成長60%，甚至比去年同期增加一倍，在類型上成長最多分別是買屋委託年增183%，賣屋委託年增158%。

統計還發現，手機流量較2月成長48%最多、電腦（PC）流量成長13%，透過手機APP預約看屋更成長157%，顯見行動看屋已經是目前買方看屋主流。

住商機構行銷企劃處協理林如珊表示，行動裝置將是未來牽動房仲業作業模式的重要關鍵，雖然目前仍無法隨看隨買線上購屋，但網路平台提供隨選隨比，能大幅減少購屋人看屋時間，購屋更有效率，網路看屋未來成長最快速，值得房仲品牌挹注更多資源協助成交。

住商機構告訴中央社，購屋人利用手機APP設定後，可以更快集中在自己喜歡的區域和價格帶，減少瀏覽網路挑屋的時間，一旦相中少數幾棟房屋後便可預約，電腦系統會派送訊息給各地區據點，並指定房仲經紀人與客戶聯絡安排時間實體看屋，加快成交速度。

住商分析透過手機APP看屋的區域，以台北市36.6%、高雄市13.4%與新北市11.0%占比最高；產品別以住宅占52.6%最多，價格帶以新台幣800萬元以下，及800萬元到1200萬元兩大價格帶最受買方關注。（編輯：張均懋）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP