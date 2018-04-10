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搶救年輕人道安觀念 SBL球星響應

發稿時間：2018/04/10 14:54

最新更新：2018/04/10 14:54

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）內政部統計顯示，機車交通事故中，死傷年齡在18至24歲占比約3成，為強化年輕人的道路安全意識，產險業者舉辦公益籃球賽，邀請HBL小將及SBL球星共同推廣導正年輕人的道安觀念。

新安東京海上產險指出，根據內政部警政署道路交通事故統計，機車事故中死傷年齡18歲至24歲約3成，顯見年輕駕駛人可能因初拿駕照、行車經驗不足或安全觀念不夠的情況下，成為事故傷害的高危險族群。

新安東京海上產險表示，鑑於學生騎車的交通問題已成為各方關注的議題，今年心安盃公益籃球賽特別邀請受高中及大學生關注的HBL小將及SBL裕隆納智捷籃球隊球星一起參與賽事活動，藉由球星號召吸引現場參賽球員加入公益攤位互動遊戲，喚起年輕人對正確機車交通安全的重視。

新安東京表示，2018心安盃3對3公益籃球賽採網路報名，即日起開放報名，賽事將於6月9日在台灣大學中央籃球場熱鬧開打，各組前三名隊伍不僅可以贏得高額獎金與精美紀念禮品。

為培養年輕人運動團隊互助精神，新安東京海上產險自2013年起陸續於全台各縣市舉辦「心安盃3對3公益籃球賽」，除鼓勵學生有正當戶外運動外，同時結合機車交通安全推廣導正年輕人的道安觀念。（編輯：楊凱翔）1070410

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