連勝文：振興資本市場 應對全世界投資人開放

（中央社台北10日電）中國國民黨中央委員連勝文今天在臉書表示，要振興資本市場，只有真正對包含中國大陸的全世界投資人開放，才能使台灣資本市場從亞洲邊緣的地位，重新獲得投資人的青睞。



他說，台灣本地資金外流不必害怕，只要有更多外來資金進入，有去有來，自然會風生水起。



國民黨立委曾銘宗昨天在立法院財政委員會表示，聽聞有多家上市櫃公司準備下市前往中國大陸掛牌。對此，連勝文今天在臉書表示，台灣資本市場持續不振，絕對不是只有十幾家上市公司想要在台灣下市。



連勝文說，如果把打算採取鴻海模式，即將在大陸或海外子公司在大陸掛牌，或是台灣未上市的新創，特別是生物科技業，計劃直接去香港上巿掛牌的這些公司算起來，就會了解對台灣股市未來的衝擊。



他認為，歸根究底，台灣資本市場企業估值相較於鄰近亞洲市場，實在太低，再加上短期內全球貿易戰的風險，以及兩岸關係長期的惡化，對台灣資本市場而言，更是雪上加霜。



連勝文表示，當台灣子公司在海外掛牌成功後，台灣本地母公司就逐漸轉為控股公司，主要人才的需求都來自海外上市地點，「首要衝擊點是就業，特別是對專業人才需求的減少，而本土人才為了生存，只有持續外流」。



他認為，如果上市櫃公司無法順利的以合理價格從資本市場募集更多資金，又如何有能力擴大投資台灣，提升研發能力，促進本地就業呢？（編輯：張良知）1070410