/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone 8大谷翔平葉俊榮島根
>rss

連勝文：振興資本市場 應對全世界投資人開放

發稿時間：2018/04/10 15:20

最新更新：2018/04/10 15:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北10日電）中國國民黨中央委員連勝文今天在臉書表示，要振興資本市場，只有真正對包含中國大陸的全世界投資人開放，才能使台灣資本市場從亞洲邊緣的地位，重新獲得投資人的青睞。

他說，台灣本地資金外流不必害怕，只要有更多外來資金進入，有去有來，自然會風生水起。

國民黨立委曾銘宗昨天在立法院財政委員會表示，聽聞有多家上市櫃公司準備下市前往中國大陸掛牌。對此，連勝文今天在臉書表示，台灣資本市場持續不振，絕對不是只有十幾家上市公司想要在台灣下市。

連勝文說，如果把打算採取鴻海模式，即將在大陸或海外子公司在大陸掛牌，或是台灣未上市的新創，特別是生物科技業，計劃直接去香港上巿掛牌的這些公司算起來，就會了解對台灣股市未來的衝擊。

他認為，歸根究底，台灣資本市場企業估值相較於鄰近亞洲市場，實在太低，再加上短期內全球貿易戰的風險，以及兩岸關係長期的惡化，對台灣資本市場而言，更是雪上加霜。

連勝文表示，當台灣子公司在海外掛牌成功後，台灣本地母公司就逐漸轉為控股公司，主要人才的需求都來自海外上市地點，「首要衝擊點是就業，特別是對專業人才需求的減少，而本土人才為了生存，只有持續外流」。

他認為，如果上市櫃公司無法順利的以合理價格從資本市場募集更多資金，又如何有能力擴大投資台灣，提升研發能力，促進本地就業呢？（編輯：張良知）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP