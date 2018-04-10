日月光Q1營收 歷年同期次高

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）封測大廠日月光自結3月合併營收新台幣223.71億元，來到歷年同期第3高，第1季營收來到歷年同期次高。日月光今年可望維持逐季成長態勢。



日月光自結3月合併營收新台幣223.71億元，較2月190.03億元成長17.7%，比去年同期227.68億元減少1.7%。法人表示，日月光3月營收來到歷年同期第3高。



其中IC封裝測試與材料3月自結營收132.12億元，較2月113.83億元成長16.1%，比去年同期133.03億元減少0.7%。



累計今年前3月日月光自結合併營收649.66億元，比去年第4季839.86億元減少22.6%，較去年同期665.51億元減少2.4%。日月光第1季營收來到歷年同期次高。



法人原先預估，日月光第1季整體業績季減約13%到15%區間，日月光第1季業績略優於以往同期季節性表現。結果略低於預期。



展望今年營運走勢，日月光日前表示，今年成長趨勢正向看待，持續驅動營收和改善毛利率，預期第2季開始會有強勁揚升。



日月光預估第1季表現應會比以往同期要好，客戶對第2季需求強勁，第3季客戶需求也很強勁，預期今年仍可維持逐季成長態勢，今年表現會比去年佳。



觀察今年成長動能，日月光期待包括通訊、人工智慧、汽車電子、記憶體、系統級封裝（SiP）等，可望成為主要動能。



日月光日前舉行K25廠動土典禮，投資金額約4.16億美元（約新台幣125億元），預計2020年第1季完工，可創1840個工作機會，滿載年產值可達新台幣百億元。（編輯：黃國倫）1070410