廢棄太陽能板回收 經部：方案年底前出爐

（中央社記者廖禹揚台北10日電）為解決廢棄太陽能板回收問題，經濟部長沈榮津今天接受電台專訪表示，研擬在躉購合約中要求建置者負責回收；能源局表示，目前已與環保署及業者討論執行方式，預計年底出爐。



經濟部長沈榮津今天中午就能源議題接受POP RADIO專訪，針對廢棄太陽能板回收問題表示，目前正研擬在能源局採購合約上要求建置者負責回收，並在會後受訪時表示能源局已就此事與業者討論。



能源局說明，廢棄模組處理涉及廢棄物清理法，由環保署主管，而太陽光電主管機關則為能源局，目前經濟部、環保署及太陽光電業者已研議太陽光電廢棄模組回收機制，未來將比照環保署寶特瓶回收機制，由業者先交「押金」，做為未來太陽光電模組回收經費。



能源局表示，再生能源發展條例於2009年公布施行，躉購費率保障收購20年，預期在2029年會有大量廢棄太陽能板需處理；目前太陽光電製造業者已表示願意組成聯盟，進行廢棄模組回收處理，預估詳細執行方式將在今年底前出爐。



至於回收基金所增加的成本是否會影響躉購費率上漲？能源局以日本經驗為例表示，1KW增加費用不到新台幣1000元，影響不大，若未來業者真的有此成本支出，也會在躉購費率審定會中討論。（編輯：李信寬）1070410