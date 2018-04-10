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台塑四寶Q1南亞獲利同期新高 台塑化衰退

發稿時間：2018/04/10 16:27

最新更新：2018/04/10 16:27

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（中央社記者韋樞台北10日電）台塑四寶今天公布3月與首季營收和獲利，除台塑化稅後淨利年減19.1%外，其餘首季獲利均年增11%到24%，南亞稅後盈餘創歷年同期新高，台塑化受丁二烯價格大跌拖累獲利。

四寶合計首季營收新台幣4174億2100萬元，年增11.5%。

台塑3月合併營收208億9800萬元，年增16%，首季累計合併營收541億6700萬元，年增13.3%，每股稅後盈餘(EPS) 1.87元，優於去年同期的1.55元。

南亞3月合併營收290億5900萬元，年增12.7%，首季累計合併營收822億2000萬元，年增13.1%，歸屬母公司稅後淨利134億6500萬元，年增23.9%，創下歷年同期新高，EPS 1.7元，優於去年同期的1.37元。

台化3月合併營收351億5800萬元，年增19.1%，首季累計合併營收989億5700萬元，年增10.9%，EPS 2.22元，優於去年同期的2元。

台塑化3月合併營收540億3600萬元，年增6.4%，首季累計合併營收1820億7700萬元，年增10.7%，歸屬母公司稅後淨利183億100萬元，年減19.1%，EPS 1.92元，少於去年同期的2.37元。（編輯：黃國倫）1070410

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