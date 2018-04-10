/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮iPhone 8大谷翔平葉俊榮
>rss

中國放寬市場准入 中信銀：對台資銀行有利

發稿時間：2018/04/10 16:31

最新更新：2018/04/10 16:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北10日電）中國國家主席習近平今天在博鰲論壇中宣示，今年將相當幅度降低汽車進口關稅及大規模放寬金融業市場准入，金融業認為對台資銀行有利，汽車業則評估象徵意義大於實質意義。

習近平表示，中國大陸將大幅度放寬市場准入，包括去年底宣布放寬的銀行、證券、保險行業外資參股限制今年要確保落實，同時加快保險業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在中國大陸的業務範圍。

中信金控旗下中國信託商銀總經理陳佳文表示，過去5年外資銀行在中國大陸的市占率自1.9%降至1%，當地市場是否真的開放恐怕引發其他國家不小的壓力，因此這次開放若能提高外資持有當地金融機構股權上限，對進入市場較晚的台資銀行是利多。

陳佳文認為，台資銀行不但進入中國大陸市場比其他外資銀行晚，且只能一步一腳印地設子行、分行、支行，擴張版圖的速度明顯較慢，若可以購併、入股代替自身成長，雖然當地市場競爭激烈，但仍屬於相對利多。

至於汽車進口關稅降低，對於在中國大陸有投資的業者則是「象徵意義大於實質意義」，汽車業者分析，中國大陸的汽車市場已經進入成熟期，不但主要外資品牌都已經與當地企業設立合資廠，自主品牌例如比亞迪(BYD)也都發展具有相當規模。

汽車業者強調，若早10年在中國大陸汽車產業尚未茁壯，降低進口車關稅確實對本土企業造成不小壓力，但至今幾乎所有國際品牌都在中國大陸設有組裝廠，同一品牌在市場考量下，不一定會以進口策略取代國產，降低關稅實質效益不大。（編輯：楊玫寧）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP