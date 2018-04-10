中國放寬市場准入 中信銀：對台資銀行有利

（中央社記者田裕斌台北10日電）中國國家主席習近平今天在博鰲論壇中宣示，今年將相當幅度降低汽車進口關稅及大規模放寬金融業市場准入，金融業認為對台資銀行有利，汽車業則評估象徵意義大於實質意義。



習近平表示，中國大陸將大幅度放寬市場准入，包括去年底宣布放寬的銀行、證券、保險行業外資參股限制今年要確保落實，同時加快保險業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在中國大陸的業務範圍。



中信金控旗下中國信託商銀總經理陳佳文表示，過去5年外資銀行在中國大陸的市占率自1.9%降至1%，當地市場是否真的開放恐怕引發其他國家不小的壓力，因此這次開放若能提高外資持有當地金融機構股權上限，對進入市場較晚的台資銀行是利多。



陳佳文認為，台資銀行不但進入中國大陸市場比其他外資銀行晚，且只能一步一腳印地設子行、分行、支行，擴張版圖的速度明顯較慢，若可以購併、入股代替自身成長，雖然當地市場競爭激烈，但仍屬於相對利多。



至於汽車進口關稅降低，對於在中國大陸有投資的業者則是「象徵意義大於實質意義」，汽車業者分析，中國大陸的汽車市場已經進入成熟期，不但主要外資品牌都已經與當地企業設立合資廠，自主品牌例如比亞迪(BYD)也都發展具有相當規模。



汽車業者強調，若早10年在中國大陸汽車產業尚未茁壯，降低進口車關稅確實對本土企業造成不小壓力，但至今幾乎所有國際品牌都在中國大陸設有組裝廠，同一品牌在市場考量下，不一定會以進口策略取代國產，降低關稅實質效益不大。（編輯：楊玫寧）1070410