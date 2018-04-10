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中國放寬外資准入 投顧：台灣未必直接受惠

發稿時間：2018/04/10 17:26

最新更新：2018/04/10 17:26

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（中央社記者吳家豪台北10日電）中國國家主席習近平宣示將大降關稅，放寬外資准入中國市場。投顧認為，中國希望在美國301條款定案前釋出一些善意，對台灣有利；但中國放寬外資准入，台灣不一定能直接受惠。

2018年博鰲論壇今天開幕，習近平在出席開幕式並發表演講時說，中國不追求貿易順差，真誠希望擴大進口。因此今年將相當幅度降低汽車及部分其他產品進口關稅；但也希望已開發國家放寬對中國高技術產品出口管制。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者採訪表示，習近平今天的宣示，應該是希望在美國301條款定案前，釋出一些善意，對台灣當然有利，但是有利的程度有限。

儲祥生說，如果美國與中國不要發生貿易糾紛，或打擊面變小，對台灣產業會有間接利多，對全世界也有利；但是針對中國放寬外資准入，台灣卻不一定能直接受惠，要看實質競爭力夠不夠。

他強調，美國301條款要等到6月初才會有最終決定，中國的報復行動也沒有壓時間表，代表「都可以談」，是在虛張聲勢。

美國貿易代表署3日公布301關稅制裁清單計畫書，打算對1300多種原產於中國的商品加徵25%關稅。

儲祥生認為，中國今天宣布相關措施，對金融市場比較有利，本週美股與台股可以期待有反彈；但如果股票續跌，代表有其他變數，例如今天國際股市表現不錯，但台股OTC中小型股跌停家數卻變多，就值得觀察。（編輯：楊玫寧）1070410

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