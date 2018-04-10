英投資部長參訪桃園 強化台英貿易關係

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）台灣源鮮農業生技公司宣布，將在英國投資興建科技農業工廠。英國國貿部投資部長史徒華今天前往桃園源鮮智慧農場參觀表示，英國曼恩柴油機公司也將來台啟用新設備，台英貿易關係強健。



台灣源鮮農業生物科技股份有限公司董事長蔡文清今天受訪表示，未來兩年，將在英國投資1800萬英鎊（約新台幣7.4億元），興建垂直農耕試驗工廠，會選擇英國作為對外投資第一站，是看中英國高消費力、消費量以及英國人對生菜沙拉的喜愛。



英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）透過翻譯表示，源鮮將是第一個以此類型投入英國市場的農場，台灣目前正積極發展綠色經濟，源鮮智慧農場的垂直農法不但可達成高能源效率，產品也沒有農藥及污染殘留，將是雙方未來農業的典範。



史徒華表示，另外，台灣漢典食品繼去年9月在倫敦初步投資後，今年將進一步投資350萬英鎊（約新台幣1.4億元）擴展英國食品生產業務，並在英國各地開設連鎖外賣餐廳門市。



史徒華指出，除了台灣企業前進英國，英國的曼恩柴油機有限公司（MAN Diesel & Turbo），日前也在台灣贏得新業務，今年5月將在高雄啟用全新的訓練與維修廠設備，以提供海巡署英國製海事引擎，更即時有效的支援服務計劃。



史徒華說，此行與總統蔡英文、經濟及外交部長會談時，也討論許多將來在關鍵領域可能的合作機會，目前雙邊的貿易金額已經達到54億英鎊，並持續增加，英國也是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，在全球第16大貿易夥伴，英國會向世界商務開啟合作機會，當然也包含台灣。（編輯：李錫璋）1070410