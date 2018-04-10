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菸稅影響 第1季核心CPI為14季新高

發稿時間：2018/04/10 18:00

最新更新：2018/04/10 18:00

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（中央社記者陳政偉台北10日電）主計總處公布，3月份消費者物價總指數（CPI），年增1.57%，其中鮮奶為74個月以來的新高點。觀察物價走勢，受菸稅調整影響，第1季的核心CPI為103年第4季以來新高。

主計總處公布，3月CPI年增1.57%，若扣除蔬菜水果，漲1.72%，再剔除能源後的核心CPI漲1.53%。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，7大類中變動影響較大者中，雜項類漲5.89%，主要因為菸稅調漲效應顯現，香菸上漲35.38%所致。

另外，醫藥保健類漲1.11%，則因上年4月起推動分級醫療，門診基本部分負擔漲4.59%所致。

而民眾關注17項重要民生物資中，雞肉年增率5.16%，為30個月新高，鮮奶年增率則來到10.14%，為74個月以來的新高點。梅家瑗解釋，鮮奶由於淡季變的不明顯，加上需求強勁，導致鮮奶增勢明顯。

若看第1季CPI較去年同期漲1.54%，而扣除蔬菜水果漲1.79%，核心CPI也漲1.57%，核心CPI年增率少見的超過CPI。

如果觀察每季變化，第1季CPI年增1.54%，為106年第1季以來高點，第1季核心CPI則為103年第4季以來最高。

梅家瑗說，分析近期物價走勢，因為第1季蔬菜跟燃氣仍為上漲，但受到水果去年基期高影響，較去年下跌26.56%，導致扣除蔬果價格的核心CPI略為超過CPI總指數。

不過，梅家瑗分析，受到受到菸稅調整影響，香菸價格上漲，影響第1季核心CPI有0.47個百分點，略為呈現漲勢，但核心跟總體CPI差距不大 ，整體物價仍然溫和平穩。（編輯：楊凱翔）1070410

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