習近平博鰲演說釋善意 投資人鬆口氣

（中央社博鰲10日綜合外電報導）中國、美國之間的貿易戰一觸即發。中國國家主席習近平今天在博鰲亞洲論壇發表重大經濟演說，舒緩了投資人和分析師的不安。



彭博報導，習近平呼籲維持多邊貿易體系，還說對話是解決爭端的辦法，有助緩和中美貿易緊張關係，亞股和美國期貨在亞洲早盤交易齊聲跳漲。習近平在演說中矢言開放中國的銀行和汽車製造等產業、擴大進口，並加強智慧財產權保護。



香港建銀國際證券（CCB International Securities Ltd.）研究部聯席主管蘇國堅（Peter So）說，「跟美國並無直接衝突」，意味兩國的「貿易爭端可能有改善的餘地」。



習近平演說開始後，MSCI明晟亞太指數（MSCI Asia Pacific Index）上漲達0.8%。日本東證指數（Topix index）和香港恆生指數漲破1%，標準普爾500指數（S&P 500 Index）期貨漲幅更達1.5%。



基金公司Antipodes Partners Ltd.投資組合副經理班吉亞（Sunny Bangia）說：「假如中國領導人能將眼光放遠，這對市場終將是一大積極因素。」



「政府穩定能夠造就穩定的政策、聚焦解決問題的長期政府和較少雜音。」



新加坡IG Asia Pte市場策略師潘靜宜（Jingyi Pan，音譯）說：「捍衛中國利益和支持自由貿易，中國領導人顯然在如何取得兩者平衡上，面臨艱難挑戰。」



凱基證券（KGI Securities Co.）駐上海分析師陳浩（Ken Chen）說：「習近平擴大進口和放寬市場准入的說法被視為是緩和貿易摩擦的和解姿態。」「中國對美國有貿易順差，肯定不希望貿易紛爭進一步延燒。」



凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）駐香港執行董事鄺民彬（Ben Kwong）說：「市場將樂見習近平理性、慎重的回應。」「當然仍有許多不確定性，尤其是川普將作何反應。這就是我們目前還沒看到市場非常積極反應的原因，但這顯然是朝著正確方向的一步。」



東京三井住友信託銀行（Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.）市場策略師瀨良禮子說：「習近平成熟的反應讓市場鬆了口氣。但這並不代表貿易摩擦已經落幕，對貿易戰的憂慮已見緩和，但還未完全消退。」



HG Research創辦人戈提（Hans Goetti）說：「中國肯定對貿易戰不感興趣，但美國也不是在虛張聲勢。」（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1070410