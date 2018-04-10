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電價漲 CPI年增估影響0.07個百分點

發稿時間：2018/04/10 18:29

最新更新：2018/04/10 18:29

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（中央社記者陳政偉台北10日電）電價預定4月1日調漲，主計總處原本預估，直接與間接影響帶動CPI年增率只有0.08%，而主計總處今天提出最新的估算，併計直接及間接效果兩者，對CPI總影響為0.07個百分點。

經濟部16日召開107年第一次電價費率審議會，決定本次平均調幅為3%，平均電價由每度新台幣2.5488元調漲為2.6253元，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整。

其中，小商家營業用戶，用電1500度以下，本次不調整。1501度以上，非夏月每度調漲0.2元，調漲幅度約為4.12%，夏月每度調漲0.28元，調漲幅度約為4.55%；而工商業大戶及其他用電，平均調幅為3.46%。

電價從4月1日調漲，主計總處原本預估，直接與間接影響帶動CPI年增率只有0.08%。

主計總處今天針對物價影響評估提出最新的估算，主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說，對CPI的直接影響，住宅用電調漲1.51%，直接影響0.02個百分點。

而間接影響，梅家瑗則指出，產業用電調漲3.46%，可能透過商品製造或餐飲等服務轉嫁予消費者，依產業關聯表的物價模型推估，假設成本完全轉嫁且無時間落差，對CPI間接影響為0.05個百分點。

因此，梅家瑗說，併計直接及間接效果兩者，對CPI總影響為0.07個百分點。

而躉售物價指數（WPI）部分，梅家瑗指出，電價調漲直接影響0.07個百分點，間接影響0.07個百分點，併計後總影響為0.14個百分點。（編輯：楊凱翔）1070410

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