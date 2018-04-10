鴻海首季營收攀同期高 兩大產品有撐

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結3月合併營收新台幣3491.54億元，來到歷年同期次高，第1季營收來到同期新高，主要是網通類和運算類產品有撐。



鴻海自結3月合併營收3491.54億元，較2月2778.15億元成長25.68%，較去年同期3416.9億元微增2.18%。法人表示，鴻海3月營收來到歷年同期次高。



鴻海指出，3月相較於2月，三大產品以通訊（communication）類表現最強，運算（computing）產品次之，再者是消費性電子（consumer electronics）產品。



若今年3月與去年同期相較，三大產品以運算產品表現最強，通訊次之，再者是消費性電子產品。



累計今年前3月鴻海自結合併營收達到1兆275.76億元，較去年同期9766.02億元成長5.22%。鴻海第1季營收來到同期新高。



法人指出，今年第1季iPhone X組裝拉貨力道趨緩，不過鴻海運算和通訊類產品仍有支撐力道，iPhone X組裝仍可維持一定水準，iPhone 8 Plus市場需求不弱，帶動第1季業績攀上同期新高。



展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，預期5月開始進入季節性淡季循環，蘋果iPhone 8系列與iPhone X產品進入生命週期循環尾聲，新舊產品進入交替空窗期，預估鴻海第2季業績較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。（編輯：楊凱翔）1070410