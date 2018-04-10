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2000萬頭獎再度刮出 幸運兒要買車買房

發稿時間：2018/04/10 18:57

最新更新：2018/04/10 18:57

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（中央社記者田裕斌台北10日電）共有3個新台幣2000萬元頭獎的刮刮樂「2,000萬開運發財金」第2個頭獎被刮出，獎落雲林北港，台灣彩券表示，中獎人透露將拿這筆錢作為買車、買房的基金。

面額2000元的刮刮樂「2,000萬開運發財金」第一個頭獎早在過年期間就被竹北一位買整本的男子刮走，距離近2個月後，第2個頭獎才被刮出，目前還剩下一個頭獎等待彩迷來拚運氣。

台彩表示，第2個頭獎2000萬元的幸運得主是一位雲林的中年男子，在北港文化路的「金多元投注站」買了「2,000萬開運發財金」，回家一刮竟然刮中頭獎2000萬元，當場就跟老婆小孩開心的跳起來，已跟老婆商量好，決定拿這筆錢來買車跟買房子，還打算帶著父母一起出遊。

台彩總經理蔡國基表示，今年刮刮樂以小面額的買氣較佳，300元以下的刮刮樂批售率都超過9成，500元以上的刮刮樂批售率也有8成以上，不過與過去不同，彩迷買高面額的刮刮樂多以散張為主，買整本的比例有下滑的跡象，整體而言，刮刮樂春節期間銷售比去年下滑約8%。

在電腦型彩券方面，蔡國基指出，今年春節期間銷售也比去年下滑約6%，但若就張數比較，則是比去年成長10%、達1936萬張，顯示投注電腦型彩券的人氣不減反增，只是平均投注額有下滑的趨勢。（編輯：鄭雪文）1070410

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