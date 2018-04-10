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美中貿易戰台塑得利 產品銷陸看俏

發稿時間：2018/04/10 19:09

最新更新：2018/04/10 19:09

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（中央社記者韋樞台北10日電）美中貿易戰大陸對美國化工品加徵25%關稅，同時銷售石化產品到美國和中國的台塑公司董事長林健男表示，美中貿易戰不影響台塑，反有利台塑從台灣出口石化產品到大陸。

台塑企業今天下午舉行第1季業績說明會，林健男表示，美中貿易戰與台塑公司最相關的產品包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、AN(丙烯腈)等。

林健男指出，原產於美國的石化品出口到大陸有可能遭課高關稅，不利美國的石化業者。例如美國的PVC出口到大陸的反傾銷稅是11%到83%，除台塑美國公司被課11%的關稅，其餘公司的關稅是83%，而且這一輪的反傾銷稅到今年9月為止。

林健男指出，雖然美國的PVC出口至大陸要被課反傾銷稅，但其實美國2017年一年出口30萬公噸PVC到大陸，但幾乎全是來料加工免徵關稅，所以對台塑美國公司和台塑總公司根本沒影響。

在PE方面，美國一年出口PE約58萬公噸到中國大陸，但今年中國大陸已限制廢塑料的進口，市場供應缺口將進一步擴大，林健男認為有利台塑公司從台灣出口PE到中國大陸；而且台塑美國公司PE主要外銷中南美洲、歐洲、非洲及中東等國家，並未出口中國大陸，短期對台塑美國公司沒有影響。

在AN部分，美國2017年出口AN約6萬公噸到中國大陸，因大陸將AN列為敏感產品，所以關稅皆為3%，一旦加徵高關稅，美國出口AN到大陸的數量將減少，反而有利台塑從台灣出口AN到中國大陸。

林健男強調，中國大陸市場對台塑企業來說相當重要，台塑一年外銷金額中的42.1%是到中國大陸，台塑將密切注意美中貿易戰未來的變化。（編輯：楊凱翔）1070410

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