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報稅新增QR code申報 估逾200萬戶受惠

發稿時間：2018/04/10 19:15

最新更新：2018/04/10 19:15

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（中央社記者邱柏勝台北10日電）報稅月將至，國稅局表示，為提供民眾多元報稅服務，今年新增QR code回復確認服務，符合條件的納稅義務人可用手機掃描QR code連結確認網站並完成申報，估逾200萬申報戶受惠。

北區國稅局局長王綉忠表示，106年度綜所稅結算申報自5月1日起至5月31日止，針對符合一定條件的納稅義務人，國稅局會主動計算應納稅額或應退還稅額，並於4月24日寄發稅額試算通知書及相關表單，去年報稅時留有手機號碼且適用稅額試算服務的納稅義務人，國稅局還會另發簡訊通知。

王綉忠說，近年民眾使用智慧型手機相當普遍，越來越多民眾習慣透過行動裝置繳費或購物，為提供民眾更便利的報稅服務，國稅局今年在符合資格的納稅義務人的稅額試算通知書上新增QR code，納稅義務人收到稅額試算通知書後，經核對內容正確無誤，除原有的書面、電話語音或網路等回復確認方式外，亦可使用手機掃描QR code連結至簡易回復確認網站，輸入身分證字號與線上驗證碼，即可完成報稅手續。

根據財政部統計，去年綜所稅申報600多萬戶，有379萬戶採用稅額試算服務報稅，當中有約146萬戶退稅，「不繳不退」約有62萬戶，這200餘萬戶屬於退稅並沿用原本存款帳戶、或是不繳不退的納稅義務人，今年皆可透過稅額試算書上的QR code報稅，比往年透過書面、網路或電話語音等方式回復確認，多了一個便利管道。

北區國稅局官員補充，屬於稅額試算的應繳稅案件，今年也新增以行動支付工具繳稅的管道，除台灣Pay外，包含智付寶Pay2go以及八大公股行庫共通QR code掃碼，也可繳納106年度綜合所得稅，且使用行動支付繳稅並捐贈一張無實體電子發票，前2萬名可獲得新台幣100元電子禮券，還可參加抽獎，頭獎獨得商品禮券5萬元，呼籲納稅義務人提早並透過電子支付繳稅。(編輯：陳永昌)1070410

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