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無人載具沙盒首納陸海空 全球首創

發稿時間：2018/04/10 19:23

最新更新：2018/04/10 19:23

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（中央社記者廖禹揚台北10日電）為推動台灣無人載具科技，經濟部研擬無人載具科技創新實驗條例草案，內容囊括陸海空，為全球首例，除有利產官學研在實際場域進行創新實驗，也希望吸引外國業者來台實驗、合作。

行政院指示經濟部研擬「無人載具科技創新實驗條例草案」，參考金融監理沙盒精神建構「無人載具沙盒」，經濟部技術處處長羅達生今天指出，目前全球針對自駕車沙盒立法的國家只有新加坡，而這次草案囊括陸海空，為全球首例。

這項草案規劃給予1年創新實驗期，若有需要得申請延長1年，如發現有法規調適需求，且目的事業主管機關認可修法必要時，因應修法所需時程，可再申請延長，全程最多以4年為限。

案件申請及延期申請都會由經濟部召開審查會議，邀集目的事業主管機關、中央及地方相關機關代表、法律專家與學者等代表出席。

為確保實驗期間安全，草案規定申請者需提出保險規劃，並於無人載具或實驗場域，以適當方式進行告示；若發生安全事故，申請人應主動即時通報主管機關事故狀況及後續處理方式。

羅達生說明，為鼓勵創新，草案內未針對安全事故訂定罰則，但如遇事故，主管機關可隨時終止實驗，事故當事人需按現行法規負民事或刑事責任，申請人必須針對事故提出說明，必要時會請技術人員判斷事故發生原因，若是無法在短期內排除的技術問題，可能就會取消該案許可。

此項草案已完成法規預告程序，羅達生表示，預計最快在下週將草案送到行政院，由於行政院已將這項草案列為優先法案，可望在6月前送至立法院待審。

羅達生表示，技術處目前也擬定無人載具研發與示範運行規畫，包括物流車、接駁巴士、無人化載客遊河服務模式等，都會在法案通過後，由法人單位結合業者提出申請。（編輯：楊凱翔）1070410

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