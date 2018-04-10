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印對環氧樹脂展開反傾銷調查 台韓泰入列

發稿時間：2018/04/10 19:57

最新更新：2018/04/10 19:57

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（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部今天表示，印度對自台灣、中國大陸、歐盟、南韓、泰國進口環氧樹脂展開反傾銷調查，台灣主要競爭者南韓及泰國都入列，後續影響值得關注。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，印度商工部反傾銷局4月4日公告，將對自中國、歐盟、南韓、我國及泰國進口環氧樹脂（Epoxy Resin）展開反傾銷調查，調查期間自民國105年10月1日至106年9月30日，產業損害檢視期間自103年4月至106年9月。

此次涉案產品又稱人造樹脂及樹脂膠，廣泛用於地板、船底補破損等耐磨損表面保護層及塗料，據印度海關統計，印度去年自台灣進口環氧樹脂共1040萬8157美元，進口市占率10.37%，僅次於南韓（26.73%）及泰國（17.87%）。

貿易局表示，業者受亞太地區需求擴大及相關科技發展帶動，全球環氧樹脂市場從前年至今以約5%的年複合成長率急速發展；根據台灣海關資料，105年環氧樹脂總出口額為4億6438萬美元，輸印金額為820.4萬美元，占比僅1.77%，去年總金額則為5億6521萬美元，輸印金額為809.5萬美元，占1.43%。

業者表示，台灣輸印產品多為液態塗層用途的環氧樹脂，主要競爭者為南韓及泰國廠商，都是本次反傾銷調查對象，後續是否對台灣產品輸銷印度市場造成不利影響，值得持續關注。

貿易局表示，已立即將訊息轉知相關公會，並呼籲業者把握案件調查時效，積極應訴，以保障應有權益。貿易局也針對廠商因應國外反傾銷等救濟案件訂有相關補助辦法，業者可透過公會向貿易局提出申請。（編輯：楊凱翔）1070410

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