台塑三寶看好第2季 台化相對保守

（中央社記者韋樞台北10日電）台塑四寶今天舉行3月業績說明，包括台塑、南亞和台塑化均看好第2季營運優於首季，僅台化看法相對保守。台塑化認為油價可望持平約每桶65美元。



台塑董事會林健男表示，第2季有8個廠進入歲修，相對乙烯產銷量減少，但是全球景氣持續成長，且第2季進入塑化旺季，4月起客戶訂單轉趨積極，開工率可望拉高到92%，勝過第1季的90%，預計石化產品價格有望拉升，第2季營收將優於首季。



南亞董事長吳嘉昭指出，第2季是電子業相對淡季，但南亞的電子材料仍維持全產全銷，主要是大陸五一長假的需求、物聯網、雲端產業等需求帶動電子材料銷售持續暢旺，加上中國大陸推動新能源車，有利車用銅箔基板發展。



此外大陸第2季紡織用聚酯產業為旺季，整體大陸的聚酯原料乙二醇(EG)庫存估計從3月的95萬公噸，降到4月的81萬公噸，5月庫存量還會續降，有利南亞乙二醇報價。估計第2季整體營收與首季持平。



台塑化總經理曹明表示，美國頁岩油從今年初每天生產996萬桶，到3月已增加到1046萬桶，每天增產50萬桶，將有效牽制沙烏地阿拉伯的原油生產；在美中貿易戰初期，國際熱錢擔心原油受波及而恐慌拋售，3月原油從每桶71美元降到65美元，估計在美中貿易談判開始後，油價有望持穩，估計4月每桶仍約65美元，每桶原油和成品油價差約12美元，第2季營運將優於首季。



台化對第2季看法相對保守，副董事長洪福源表示，從去年底到今年農曆年前，各式石化產品價格大幅上漲，但農曆年後因大陸市場開工晚，石化品價格漲多拉回，市場買家缺乏信心轉趨觀望，估計4月盤整，石化價格不復農曆年前高價，對第2季看法較為保守，營收將與首季相當。（編輯：鄭雪文）1070410