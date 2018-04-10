金控首季賺進千億 國泰金賺逾200億稱王

（中央社記者田裕斌台北10日電）金控業今年第1季獲利全數出爐，在工作天數恢復正常後，15家上市櫃金控稅後純益達新台幣1088.25億元、成長近8成，國泰金控累計獲利率先突破200億元大關。



國泰金自結3月稅後純益40.5億元，略較2月下滑，第1季稅後純益231.1億元、每股稅後純益(EPS) 1.82元，率先同業跨過200億元大關，且穩居金控獲利王寶座。



富邦金控則是超車新光金控，以累計164.3億元、EPS約1.61元，重回金控獲利榜眼，且3月單月賺進44億元，也小贏國泰金，未來國泰金與富邦金在獲利上的纏鬥，仍是今年金控業獲利亮點。



新光金自結3月稅後純益31.13億元，累計前3月稅後純益166.27億元、EPS約1.58元，不但較去年同期轉虧為盈，還呈現跳躍式成長，獲利能力漸趨穩健，站穩金控獲利前3名的地位。



分析師表示，3月工作天數恢復正常，雖然台股區間震盪，不過以銀行、證券為主的金控獲利明顯回溫；其中，開發金控自結3月稅後純益11.37億元、月增達292%，開發金表示，主要來自於中華開發資本3月在上市櫃直接投資評價增值以及認列私募股權投資處分及分派利益，帶動單月獲利明顯回溫。



永豐金控在體質重整後獲利也上軌道，自結3月稅後純益7.92億元、月增150.6%，第1季稅後純益26.49億元、EPS約0.24元，也是獲利較2月成長逾倍的金控。



分析師指出，第1季金控整體已賺進1088.25億元，獲利成長相當驚人，不過隨著美中貿易戰情勢詭譎，今年獲利仍有挑戰，包括美國升息、縮表的腳步，新台幣匯率對於壽險業的影響也需要密切注意。



前3月金控每股獲利及排名依序為：國泰金、1.82元，富邦金、1.61元，新光金、1.58元，中信金、0.63元，兆豐金、0.56元，元大金、0.48元，玉山金、0.46元，第一金、0.38元，台新金、0.34元，合庫金、0.3元，華南金、0.29元，永豐金、0.24元，國票金、0.22元，開發金、0.22元，日盛金、0.16元。(編輯：陳永昌)1070410