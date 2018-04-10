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Uber受挫 歐洲法院判法國可禁叫車服務

發稿時間：2018/04/10 21:42

最新更新：2018/04/10 21:42

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（中央社盧森堡10日綜合外電報導）美國叫車服務公司優步（Uber）再度遭受挫敗。歐洲聯盟（EU）最高法院今天裁定，法國在內的歐盟成員國有權禁止Uber提供的服務，不須事先知會布魯塞爾當局。

Uber因在法國推出UberPop叫車服務，目前在法國北方城市里爾（Lille）面臨犯罪告訴。Uber辯稱，因事涉資訊社群服務技術法規，法國等歐盟國家若要控告這類服務違法，必須知會歐盟執委會（European Commission）。

歐盟執委會是歐盟的行政單位，負責制定橫跨28個成員國的數位和其他政策規範。

但法新社報導，歐洲法院（European Court of Justice）今天延續2017年12月所做有利於西班牙巴塞隆納市傳統計程車公司的判決，判定法國得以禁止UberPop服務。

歐洲法院的判決書寫道：「不須預先通知歐盟執委會，成員國得禁止和以犯罪為由處罰違法從事運輸活動，例如本案的UberPop。」

歐洲法院表示，如同12月做出的判決，他們認定Uber是一般運輸公司而非軟體公司，因此應受運輸公司法規管理。聲明說：「歐州法院認為，在法國提供的UberPop服務，基本上和在西班牙提供的服務相同。」

Uber在西班牙遭到巴塞隆納的計程車司機組織提告，當地許多人認為Uber是一間計程車公司，因此應受相關管理規範約束。

Uber遭遇計程車公司和其他競爭者的大力反對，他們指責Uber規避計程車駕駛和車輛的訓練和執照要求，要符合這些規範代價不便宜。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070410

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