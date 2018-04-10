傳美中貿易談判破裂 卡在高科技業補助

（中央社新加坡10日綜合外電報導）知情人士透露，由於美國總統川普的政府要求北京限縮對國內高科技產業的支持，導致上週進行的美中貿易談判破裂。這項消息意味兩個全球最大經濟體要化解歧見，還有一段長路。



彭博引述消息人士報導，中國副總理暨中央財經領導小組辦公室主任劉鶴5日告訴一群官員，美方要求中國政府停止對「中國製造2025」計畫的相關產業提供補助，但北京拒絕。



美國曾指控中國利用政府政策，強迫外國企業轉移機器人、航太和人工智慧（AI）等高科技領域的技術。



知情人士表示，北京向華府提議，中方願透過進口更多天然氣、農產品、半導體和精品等措施，將美中貿易逆差縮小500億美元。此外，中方還提議加速開放金融業，並擴大准入美國企業參與蓬勃發展的中國電子商務市場。



因事涉機密討論而要求匿名的消息人士還說，劉鶴表示，川普若要打貿易戰，中國國家主席習近平準備強硬反擊，中國雖不排斥和美國對話，但在目前情況下，中方不會主動要求協商。



僅管川普在推特發表樂觀言論，習近平今天在博鰲論壇的演說也表露和緩態度，但劉鶴透露的爭端暗示，美中間的貿易紛爭將不會迅速落幕。



中國官員近日已表達對美國更加失望。中國外交部昨天便表示，在目前情況下「不可能」與美國談判。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070410